Galatasaray’da yeni aday Vitao

LEROY Sane ve Victor Osimhen hamleleriyle ses getiren Galatasaray, savunma sorununa çözüm bulmak için var gücüyle çalışıyor. Şampiyonlar Ligi'ni de hesaba katan ve savunmada alternatif yaratmak isteyen sarı-kırmızılıların radarına yeni bir isim daha takıldı. UOL Esporte'de yer alan habere göre Aslan, Brezilya'da Internacional forması giyen Vitao'yu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılı yetkililerin 25 yaşındaki futbolcuyu takip etmek için Brezilya'ya gittiği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, önceki akşam Internacional'ın Flamengo'ya 3-1 yenildiği maçı takip etti. Ancak maçı yedek kulübesinde tamamlayan oyuncuyu canlı izleme fırsatını bulamadı. Yönetim yine de oyuncunun mali şartları için nabız yokladı.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

GALATASARAY'IN, stoperin yanı sıra savunmada sağ bekte de forma giyebilen Vitao için resmi teklif hazırlığında olduğu yazıldı. Genç Sambacı, bu özelliği ile teknik direktör Okan Buruk'un kriterlerini fazlasıyla karşılıyor. Güncel piyasa değeri değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Vitao'nun, kulübü Internacional ile sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor.

Kariyerinde Palmeiras ve Shakhtar Donetsk ekiplerinde de forma giyen Vitao'nun da Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakabileceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar, Internacional ekibiyle 25 yaşındaki stoper için pazarlığa oturacak. Sarı-kırmızılılar, transferde önceliğini savunma ve 1 numaraya verirken teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle orta saha arayışlarını da sürdürüyor. Bu doğrultuda yönetimin CSKA Moskova forması giyen genç yetenek Matvey Kislyak ile ilgilendiği iddia edildi. 20 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu dengeli oyun tarzıylateknik heyetin ilgisini çekti.

İKİ ALTERNATİF İSİM DAHA VAR

Galatasaray, savunma transferi için yalnızca Brezilyalı Vitao ile sınırlı değil. Monaco'nun sağ beki Wilfried Singo ve Inter'in yıldızı Benjamin Pavard da sarı-kırmızılıların gündeminde yer alıyor. Afrika basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Singo için Monaco ile anlaşmaya çok yakın. Ancak Fildişi Sahilli 24 yaşındaki futbolcu da sorun çıkması halinde yönetim tüm enerjisi ve kaynaklarını Vitao için harcayacak.

KALEDE KRİTİK HAFTA

GALATASARAY, Manchester City'den kadrosuna katmak istediği kaleci Ederson için kritik haftaya girdi. İngiliz gazeteleri, Premier Lig'de Wolves ile oynanan sezonun ilk maçında hasta olduğu gerekçesiyle forma giymeyen Brezilyalı file bekçisinin Aslan'a transferinin bu hafta içinde sonuçlanacağını yazdı. 31 yaşındaki başarılı eldiven Galatasaray'da forma giymeye hazır. Kişisel şartlarda sarı-kırmızılıların sunduğu tüm şartları kabul etti. Manchester City ise ilk tur görüşmelerde 8.5 milyon Sterlin'lik teklifi az buldu. İngiliz ekibinin beklentisinin 12-13 milyon Sterlin civarında olduğu belirtilirken iki kulüp arasında ikinci tur görüşmeleri başladı. Kaptan Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından başlayan Ederson görüşmelerinin bu hafta sonuna kadar olumlu sonuçlanması bekleniyor.

CARLOS CUESTA YOL AYRIMINDA

GALATASARAY'DA geçen sezon transfer edilen ancak büyük bir hayal kırıklığı yaratan Carlos Cuesta'da yol ayrımına gelindi. Kolombiyalı stoper için Rus ekibi Spartak Moskova ve Brezilya temsilcisi Vasco da Gama ile anlaşan sarı-kırmızılılar oyuncunun vereceği kararı bekliyor. Yönetim Spartak biraz daha yüksek ücret verdiği için orayı tercih etse de kararı Cuesta verecek.

SAĞ KANAT İÇİN FLAŞ ANTONY İDDİASI

GALATASARAY, Manchester United'dan ayrılması beklenen Antony'i takibine aldı

ğı iddia edildi. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun da Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulüpte forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı. Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'nin de listesinde yer alıyor.

YILDIZ İSİM KUTUCU EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI

GALATASARAY'IN yıldız futbolcusu Ahmed Kutucu, evliliğe ilk adımı attı. 25 yaşındaki Kutucu, geçtiğimiz haziran ayında evlilik teklifi ettiği sosyal medya fenomeni Asena Atalar ile nişanlandı. Kutucu ve Atalar çiftini, nişan törenlerinde futbol camiasının yanı sıra, sevenleri ve aileleri yalnız bırakmadı. Milli futbolcu geçen ocak ayında Eyüpspor'dan Galatasaray'a transfer olarak, Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.,