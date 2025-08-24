Aslan’da Barış krizi

G alatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi büyüyor. Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla, tüm dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki kanat oyuncusu, sezona da fırtına gibi bir başlangıç yapmıştı. Ancak Suudi Arabistan ekibi Neom'un, milli yıldız için verdiği astronomik teklif Aslan'da krize neden oldu. Neom'un yıllık 9 milyon dolar teklif ettiği Barış Alper Yılmaz, yönetimden transfer vizesi alamayınca, hafta boyunca idman boykotu yaptı. Tüm bu gelişmelerin üstüne yıldız ismin menajeri Tuncay Maldan, "Barış'ın da söz hakkı olmalı" açıklaması gerilimi tırmandırdı. Tüm bu gelişmeler karşısında sessizliğini koruyan genç kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı taraftarları da ikiye böldü. Galatasaray taraftarların çoğunluğu Barış Alper'i hain ilan ederken, bazıları ise milli oyuncuya destek verdi. Yönetim ve teknik heyet cephesinde de Barış Alper'e yaptırım gündeme geldi. Başkan Dursun Özbek, milli yıldıza "60 milyon Euro getir, git" yanıtını verirken, oyuncu dün Kayserispor kafilesine alınmadı. KEÇİÖRENGÜCÜ'NDE KEŞFEDİLDİ

Yönetim ayrıca sezonun ilk iki maçına da teknik direktör Okan Buruk'un ısrarı ile çıkan 25 yaşındaki oyuncunun, süresiz kadro dışı bırakılması konusunu da masaya yatıracak. Suudi Arabistan ekibi Neom, Barış Alper için G.Saray Kulübü'ne en son 40 milyon dolarlık bir teklifte bulunmuş ve bu talep jet hızıyla reddedilmişti. 2021 yılında 2. Lig ekibi Keçiörengücü'nde keşfedilip sarı-kırmızılı ekibe imza atan Barış Alper Yılmaz, 4 sezonda inanılmaz bir yükseliş gösterdi. A Milli Takım'a kadar çıkan Barış Alper, sarı-kırmızılı İstanbul ekibinin elde ettiği 3 Süper Lig, bir Türkiye Kupası, bir de Süper Kupa şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu.