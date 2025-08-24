Galatasaray’da rakip Kayserispor

GALATASARAY, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka, hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek. Süper Lig'de ilk 2 maçında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılılar, haftaya attığı gol sayısında gerisinde kaldığı Konyaspor'un ardından 2. sırada girdi. Galatasaray, Kayserili renktaşını da yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Ligde sadece tek maça çıkan ev sahibi Kayserispor'un ise 1 puan vardı. Cim-Bom'da yönetimle ters düşen Barış Alper Yılmaz'ın dışında eksik bulunmuyor. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, çıktığı son 13 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü. Galatasaray, çıktığı son 7 resmi maçta kalesini gole kapadı.