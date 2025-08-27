Galatasaray’ın kaleci trafiği

Galatasaray'da kaleci transferindeki belirsizlikler sürerken dün de iddialar peş peşe geldi. Sarı-kırmızılıların gündeminin ilk sırasında yer alan Ederson ile ilgili Manchester City'le temasları sürerken İngiliz ekibinin Donnarumma için vereceği karar merakla bekleniyor. City'nin geçen hafta oynadığı Tottenham maçında kalesinde 2 gol gören James Trafford'un hataları yetkilileri düşündürürken Donnarumma transferinin kaçınılmaz olacağı konuşuluyor. Galatasaray'ın 10 Milyon Euro'ya kadar çıktığı Ederson ile ilgili beklemeye geçtiği ancak transferin yatma ihtimali de düşünülerek M.United'ın file bekçisi Andre Onana'nın listeye dahil edildiği bildirildi. Caught Offside'ın haberine göre; Galatasaray, Lammens'in Old Trafford'a transferi yaklaşırken, Andre Onana'nın durumunu öğrenmek için ön görüşmelere başladı. Ancak Onana için İnter ihtimali de ileri sürüldü. Bu durumda adı Galatasaray ile anılan bir başka kaleci Yann Sommer de İtalyan ekibine veda edecek. Bu durumda Sommer'in de G.Saray'a gelebileceği iddialar arasında.

SİNGO HEYECANI

GALATASARAY, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun transferini bitirmek üzere. Sarı-kırmızılıların, hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında görev alabilen Singo transferinde son aşamaya geldiği bildirildi. Wilfried Singo transferinde 30 milyon Euro sabit bonservis, 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay üzerinde anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

BİSSOUMA ASLAN GİBİ

VİCTOR Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, gözünü şimdi orta saha hattına çevirdi.Sarı-kırmızılıların Tottenham forması giyen Yves Bissouma'nın transferinde son aşamaya geldiği öğrenildi. Aslan'ın oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ifade edildi.Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 44 resmi maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki Malili orta saha, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

CUESTA ŞOKU

G.SARAY'IN geçtiğimiz sezon 8 milyon Euro'ya transfer ettiği ancak beklentileri karşılamakta zorlanan Carlos Cuesta'nın S.Moskova'ya transferi yattı. Rus kulübünün 26 yaşındaki oyuncu için 6,5 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödemesi bekleniyordu. Cuesta'nın Moskova'da birkaç gün geçirmesine rağmen anlaşmanın iptal edildiği gelen haberler arasında

AKANJİ'DE RAKİP ÇIKTI

YAZ transfer döneminde şu ana dek sadece iki oyuncuyu kadrosuna katan Crystal Palace'ın G.Saray'ın da listesinde 30 yaşındaki Akanji için bonuslarla birlikte 15 milyon sterlini bulan bir teklif sunduğu öğrenildi. Manchester City'nin bu teklife nasıl yanıt vereceği henüz bilinmiyor. 2027'ye kadar City ile sözleşmesi bulunan İsviçreli oyuncunun piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.