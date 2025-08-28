Cim Bom’da yeni transferler yükleniyor...

GALATASARAY, beklenen transfer bombalarını patlatmak için geri sayıma geçti. UEFA listesini 2 Eylül'e kadar belirlemek zorunda olan sarı-kırmızılılar, üç transferi birden bitirmeyi hedefliyor. Aslan, Monaco ile Wilfried Singo için 30 milyon Euro bonservis ve sonraki satışta kardan yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya varırken birkaç gün içerisinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Oyuncu ile 4 artı 1 yıllık anlaşma sağlayan Cimbom, bir dönem Fenerbahçe'nin de listesine giren Tottenham'ın orta sahası Bissouma için de önemli mesafe kat etti.

28 yaşındaki Malili ile prensipte anlaşılırken İngiliz kulübü ile Galatasaray arasındaki mali konular da son aşamaya taşındı. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Bissouma'nın, kulübü Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl bitiyor. Bu arada yönetim bir yandan M.City transferi için görüşürken Antwerp file bekçisi Senne Lammens ile ilgili de adımlar attı. Manchester City ve Manchester United'ın da gündemindeki oyuncu için iki İngiliz kulübünden daha fazla teklif sunan Aslan'ın Ederson'un olmaması halinde Lammens'i kadroya katacağı konuşuluyor.

AKANJİ'DEN ASLAN'A RET YANITI GELDİ

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Manchester City'nin İsviçreli stoperi Manuel Akanji transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, 30 yaşındaki savunmacı için yaptığı son sözleşme teklifinin oyuncu cephesi tarafından reddedildiği öğrenildi. Bilindiği üzere Galatasaray, Manchester City ile 15 milyon pound bonservis bedeli üzerinde prensip anlaşmasına varmış ve Akanji'ye resmi kontrat teklifini sunmuştu. Akanji'nin menajeri, oyuncunun yıllık 6.5 milyon Euro maaş ve dört yıllık sözleşme talebini kulübe net bir şekilde iletti. Sarı-kırmızılıların önerdiği rakamın bu beklentinin altında kalması nedeniyle teklif reddedildi. Akanji cephesi, belirtilen maaşın altında gelen hiçbir öneriyi kabul etmeyeceklerini Galatasaray yönetimine bildirdi.