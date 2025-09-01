Düğüm çözülüyor

GALATASARAY'DA UEFA'ya kadro bildiriminin gerçekleşmesine kısa bir süre kala transfer hareketliliği dikkat çekiyor. Sarıkırmızılıların, bugün veya yarın yeni kalecisini duyurmasını beklerken bu konudaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Aslan'ın PSG'den Donnarumma için ısrarcı davrandığı öne sürülürken başarılı kaleci için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulduğu ileri sürüldü. Edinilen bilgilere göre Donnarumma'ya yıllık 9 milyon Euro maaş ve 4 yıllık sözleşme önerileceği konuşuluyor. Dün ayrıca BBC'nin haberine göre Lammens'in Manchester United'a transfer olması halinde sarı-kırmızılıların Kırmızı Şeytanlar'dan eski Fenerbahçeli milli kaleci Altay Bayındır veya Kamerunlu eldiven Andre Onana'ya yönelebileceği ileri sürüldü.

G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu konusu da camiada heyecan yaratıyor. Bonservisi Inter'de olan ve son zamanlarda her fırsatta 'çocukluk aşkım Galatasaray'da oynamak istiyorum' diyen Hakan Çalhanoğlu'nun sarı-kırmızılı takıma önemli bir mesaj yollaması sonrası yönetimin bugün oyuncu ile ilgili resmi bir hamle gerçekleştirebileceği konuşuluyor.

DURSUN ÖZBEK'E TEPKİLER SÜRDÜ

G.SARAY yönetiminin Kerem Aktürkoğlu'nun F.Bahçe'ye transferine engel olamayacağını duyurması sonrası taraftarların Başkan Dursun Özbek'e tepkileri dün de devam etti. Sosyal medyada "Dursun Özbek istifa" hashtagi gündemden düşmezken Özbek'in tepkiler sonrası moralinin çok bozuk olduğu gelen haberler arasında. Dün gün boyunca taraftarlar Özbek'e tepki dolu tweetler attılar.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEOM'A ÇOK YAKIN

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Neom SC ile anlaşmaya çok yakın. Neom SC, 25 yaşındaki yıldız için 40 milyon Euro'yu gözden çıkartırken futbolcunun eski kulübü Ankara Keçiörengücü'nün yüzde 20'lik payı da Suudi ekip tarafından karşılanacak. Galatasaray, oyuncunun bir sonraki satışından %10 pay alacak. Sarı-kırmızılılar ayrıca, Barış Alper için ilk satın alma hakkını da elinde tutacak

ZANİOLO, UDİNESE İLE ANLAŞMA SAĞLADI

KADRO planlamasına hız veren Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanması an meselesi. Sarı-kırmızılıların İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, ülkesinin köklü ekibi Udinese ile anlaşmaya vardı. Udinese'nin, İtalyan futbolcu için sarı-kırmızılı takıma satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu aktarıldı. Çizme ekibinin 10 milyon Euro satın alma opsiyonu olacağı ve bir sonraki satıştan yüzde 10 payın sözleşmeye ekleneceği belirtildi.