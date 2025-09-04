Galatasaray ille de Çalhanoğlu diyor

GALATASARAY'DA Hakan Çalhanoğlu gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar günlerdir İnter'in yıldızı için sosyal medyadan paylaşımlarda bulunurken UEFA listesinin teslim edilmesine rağmen başarılı oyuncunun G.Saray formasını giymesi için isteklerini yinelediler. İtalyan devinin, Hakan Çalhanoğlu'nu sadece 25 milyon Euro bonservis karşılığında bırakabileceğini iletmesi sonrası görüşmelerin tıkandığı ileri sürülürken taraftar baskısı nedeniyle yeni bir hamlenin olabileceği iddia edildi. Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alsa da bilindiği üzere "Avrupa listesinde olmamam önemli değil. Gerekirse Ocak ayına kadar oynamam. Galatasaray'ı çok istiyorum" şeklinde açıklama yapmıştı, paylaşımları ile sarı-kırmızılı kulübü ne kadar çok istediğini belli etmişti.

CATAMO SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın, UEFA listesini sunmasına rağmen Sporting'de forma giyen Geny Catamo için kolları sıvadığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, Mozambikli yıldız için 10-15 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti önermeyi planladığı öne sürüldü. Geçen sezon toplam 48 maça çıkan Catamo, 7 gol ve 5 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Catamo'nun, kulübüyle olan kontratı 2028'de bitecek.

KUZENLER GALATASARAY ÇATISI ALTINDA BULUŞTU

Teyze çocukları Naz Aydemir Akyol ve İlkay Gündoğan Galatasaray çatısı altında buluştu. Bilindiği gibi Haziran ayında Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna katmıştı. 1990 doğumlu tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol sarı-kırmızılı ekiple bir yıllık sözleşme imzalamıştı. G.Saray önceki gün de Manchester City'den İlkay Gündoğan ile iki yıllığına anlaştığını duyurdu. Naz Aydemir Akyol, kuzeni İlkay Gündoğan'ın imzası sonrası sosyal medya hesabından "Hoş geldin" paylaşımında bulundu.