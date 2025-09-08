Galatasaray’da Osimhen paniği

GALATASARAY'DA Victor Osimhen paniği yaşanıyor. Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncunun gelecek maçta kesinlikle oynayamayacağı, kesin durumunun sonradan açıklanacağı belirtildi. Nijerya Milli Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre; Osimhen'in Salı günü Güney Afrika'ya karşı oynanacak maçta forma giyemeyeceği belirtildi. Yıldız oyuncunun dün sabah sakatlığı nedeniyle rahatsız bir şekilde uyandığı ve tedavisine hemen başlandığı dile getirildi.

Osimhen'in sakatlığı ile ilgili bir açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, "Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Ağrısı var, 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne olduğunu göreceğiz ama bizim için çok üzücü bir haber oldu. Sakatlığın büyüklüğü küçüklüğü ile ilgili bir şey söylenmedi ama net bir ağrısının olduğu bize bildirildi" yorumunu yaptı. Osimhen'in bu hafta oynanacak Eyüpspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken, sarı-kırmızılılar Eyüp maçı sonrası ise Devler Ligi ilk maçında E.Frankfurt ile oynayacak.

EYÜP MAÇININ TARİHİ DEĞİŞTİ

GALATASARAY'IN Süper Lig'de 5. haftada oynayacağı İkas Eyüpspor maçının Cumartesi gününe ertelenmesi için yaptığı başvuru sonuçlandı. TFF'den yapılan açıklamada İkas Eyüpspor-Galatasaray maçı 14 Eylül Pazar gününden 13 Eylül Cumartesi gününe alındığını duyurdu. Bilindiği üzere sarı-kırmızılılar Eyüpspor maçı sonrası Şampiyonlar Ligi'nde E.Frankfurt ile deplasmanda oynayacağı karşılama nedeniyle maç gününde değişiklik talep etmişti

YENİ HEDEF FELİPE LOYOLA

ORTA sahasını İlkay Gündoğan transferiyle güçlendiren Galatasaray'ın kadrosunu yeni bir yıldızla takviye etme peşinde olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Arjantin temsilcisi Independiente'de forma giyen Şilili oyuncu Felipe Loyola ile ilgilendiği öğrenildi.