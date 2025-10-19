Bizi taklit ediyorlar!

GALATASARAY'IN Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı dün gerçekleşti. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kongrede başkan Dursun Özbek oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Özbek'in, "Bize 'Galatasaray gayrimenkul şirketi mi?' diyen rakipler, hem bizi taklit ediyor, hem de 'Galatasaray paraları nereden buluyor?' demeye başladılar" ifadeleri dikkat çekti. "Riva'dan 170 milyon dolar fayda sağladık" diyen Özbek, "Kulübümüze Riva'da 30 dönümlük yeni arazi kazandırdık. Bu arazi önümüzdeki dönemde de ek gelir sağlayacaktır. Mecidiyeköy binasındaki projeden 13 milyon dolar gelir bekliyoruz. Aslantepe Projesi, Galatasaray'ın önümüzdeki 50 yılı için çok önemli. Burada 10 bin kişilik basketbol salonu olacak. Ayrıca voleybol salonu da yer alacak. İmar planı onaylandı. 2026 yılında inşaata başlamayı planlıyoruz. 12,9 Milyar TL ile kulüp tarihimizin hasılat rekoru kırıldı.

ÖZBEK sözlerini şöyle sürdürdü: "'Galatasaray nasıl bu kadar üst düzey oyuncu alıyor?' sorusunun cevabı bu gelirlerde. GS Store'de 94 milyon Euro; ile rekor kırdık. EBITDA da 35 Milyon Euro; gelir elde etti, burada da halka arz olacak. Sponsorluk gelirlerinde 79 Milyon Euro'ya, Futbol forma sponsorluklarında 28 Milyon Euro'ya ulaştık. Toplam varlıklarımız 30,3 Milyar TL, yükümlülüklerimiz ise 20,4 Milyar TL. Varlıklarımız 9.9 Milyar TL, yani 225 Milyon Euro; daha fazladır. Bu da öz kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.