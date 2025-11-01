Galatasaray-Trabzonspor: Dev maçta ilk düdük çaldı...

Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alan iki dev ekip karşı karşıya geliyor. Galatasaray, RAMS Park'ta Trabzonspor'u konuk ediyor.

Saat 20:00'de başlayacak zorlu mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi.

İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.

İŞTE İLK 11'LER:

Galatasaray XI: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Trabzonspor XI: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Zubkov, Oulai, Muçi, Augusto, Onuachu

DEV REKABETTE 141. KEZ RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 141. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette resmi ve özel 140 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan müsabakalarda Galatasaray 192, Trabzonspor, 156 gol sevinci yaşadı.

SON 6 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynadığı son 6 maçı galip tamamladı.

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 6 müsabakada da yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3, 2-0 ve 3-0'lık galibiyetler elde etti.