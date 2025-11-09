Galatasaray'a Kocaelispor şoku! Sarı-kırmızılılar, ilk kez yenildi...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetti.
Kocaelispor, "Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Linetty, Tarkan, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar", Galatasaray, "Uğurcan; Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Lemina; Sane, Barış Alper, Osimhen, Icardi" 11'iyle maça başladı.
Ev sahibi Kocaelispor, 45.dakikada Daniel Agyei'nin attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez mağlubiyet yaşadı. Cimbom, 2025-2026 sezonunda ligde daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.
Bu sonucun ardından Cimbom, 29 puanda kalırken, Kocaelispor 14 puana yükseldi. Süper Lig'de milli aranın ardından Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kocaelispor ise Göztepe deplasmanına gidecek.
TORREIRA SAKATLANDI
Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Müsabakada sakatlık yaşayan Torreira'nın, saha içinde sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyeceği bildirildi.
Bunun üzerine Uruguaylı futbolcunun yerine 64. dakikada Gabriel Sara oyuna dahil oldu.
SEYİRCİ REKORU KIRILDI
İlave koltuklarla kapasitesi 35 bine çıkarılan Kocaeli Stadyumu'nda bu müsabakayı 31 bin biletli taraftar takip etti. 21 bin 319 kombine kart sahibi Kocaelispor taraftarının yanı sıra sporseverler maça büyük ilgi gösterdi. Deplasman tribününde de tüm koltukların dolduğu karşılaşmada çok az boş koltuk kaldı.