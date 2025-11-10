Aslan yıkıldı

TRENDYOL Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşmaya ev sahibi takım etkili başladı. Körfez ekibi, özellikle sağ kanatta Daniel Agyei ile geliştirdiği ataklardan tehlike oluşturdu. Sarıkırmızılı ekip ise ilk yarıda gol pozisyonu üretmekte zorlandı. İlk yarının son dakikasında Serdar Dursun'un indirdiği topu önünde bulan Agyei, sağ taraftan içeriye doğru girerek yakın direğe yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Soyunma odasına ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

OSIMHEN OFSAYTA TAKILDI

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıya daha etkili başladı. Galatasaray, özellikle sağ kanattan geliştirdiği ataklarda Leroy Sane ve Victor Osimhen ile tehlike oluştursa da rakibi karşısında gol bulamadı. Karşılaşmanın 83. dakikasında Roland Sallai'nin sağ kanattan açtığı ortada Barış Alper Yılmaz'ın arka direkte indirdiği topta altı pas çizgisi üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Osimhen rakip ağları sarstı. Ancak VAR, hakem Çağdaş Altay'a pozisyonu izleme tavsiyesinde bulundu. Monitöre giden Altay, pozisyonun ofsayt olduğunu belirleyerek golü iptal etti. Kalandakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'deki yenilmeme serisi sona erdi. Sarıkırmızılılar Okan Buruk yönetiminde ilk defa üst üste 2 lig maçında gol atamadı. Geçen hafta Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftada da Kocaelispor'a 1-0 yenildi. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, 29 puanla 12. haftayı lider kapattı. Kocaelispor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puana ulaştı.