Osimhen devrede

Galatasaray yönetimi, Atalanta forması giyen Ademola Lookman transferini hızlandırmak için harekete geçti. Kurmaylar bu transferi bitirmek için milli takımda olan yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in desteğini istedi. Nijeryalı golcünün milli takım kampında vatandaşı Lookman ile özel görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Osimhen'in Lookman'a Galatasaray'ın projelerini anlattığı, taraftar atmosferini videolarla gösterdiği, kulübün hedefleri ve Şampiyonlar Ligi vizyonunu aktardığı belirtildi. Lookman'ın bu bilgiler karşısında oldukça etkilendiği kaydedildi.

ASLAN'A SICAK BAKIYOR

Oyuncunun Osimhen'e, "Kulüpler anlaşırsa ben hazırım" dediği ve bu mesajın Galatasaray yönetimine iletildiği ifade edildi. Galatasaray'ın ilk temasının ardından gözler Atalanta cephesine çevrildi. İtalyan temsilcisinin Ademola Lookman için 50 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Sarı-kırmızılılar ise oyuncunun 2027'de bitecek sözleşmesi nedeniyle bu bedeli aşağıya çekmeye çalışıyor.