Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. 1 Aralık Pazartesi günü 20.00'de başlayacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Merkez Hakem kurulu (MHK) tarafından Yasin Kol atandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği (Kocaeli): Oğuzhan Çakır
29 Kasım Cumartesi:
14.30 Çaykur Rizespor - Zecorner Kayserispor: Cihan Aydın
17.00 Gaziantep FK - ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir FK: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor - Tümosan Konyaspor: Alper Akarsu
30 Kasım Pazar:
17.00 Hesap.com Antalyaspor - Göztepe : Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Yasin Kol