Aslan yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, dün 6. haftada Fransa'da Monaco ile karşılaştı. Rakibine ikinci yarıda yediği golle mağlup olan sarı-kırmızlılar üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. 13. dakikada soldan hızlı gelişen atakta Barış Alper atağa katılan Jakobs'a pasını verdi. Bu oyuncunun yerden ortasında İlkay'ın yakın mesafeden şutu üstten auta gitti. 16'da rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan İlkay'ın ortasında Osimhen'in kafa vuruşu auta gitti. 19'da gönderilen uzun pasta iki rakibine rağmen topa sahip olan Barış Alper'in sol çaprazdan şutu direğe çarparak dışarı gitti. 21'de Akliouche'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi. 34. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sane'nin şutu kaleci Hradecky'de kaldı. 36'da Osimhen'in ceza sahası yayının sağından şutunda rakibe çarpan top kornere gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

UĞURCAN KALEDE DEVLEŞTİ

İKİNCİ yarıya ev sahibi ekip etkili başladı. 48'de Monaco atağında Minamino ceza sahasında Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Makkelie, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltıyı verdi. 51. dakikada Zakaria'nın kullandığı penaltıyı Uğurcan ayaklarıyla çeldi. 60'ta Akliouche'nin ara pasında soldan ceza sahasına giren Minamino'nun yerden ortasında Balogun'un kale önünden şutu yandan auta gitti. 62'de Minamino'nun kafayla indirdiği topta Abdülkerim'i geçerek pozisyon bulan Balogun'un şutu üstten auta çıktı. 68'de kaleci Uğurcan sakatlanarak oyuna devam edemedi. Uğurcan'ın yerine oyuna giren Günay ilk pozisyonda golü yedi. Soldan kullanılan kornerde Balogun'un kafa vuruşu, çizgide Torreira'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0. 79'da Barış'ın ortasında savunmadan seken topa Sara'nın gelişine şutu yan ağlarda kaldı. Maç 1-0 bitti.

ALTYAPIDAN 5 GENÇ VARDI

Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle zor süreçten geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, altyapıdan 5 genç oyuncuyu kadroya aldı. Sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde 17 yaşındaki stoper Yusuf Kahraman, 18 yaşındaki orta saha oyuncuları Ege Araç ve Eyüp Can Karasu, 17 yaşındaki "10" numara Furkan Koçak ve 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta, görev bekledi. Yusuf, Efe, Eyüp Can ve Çağrı, öğle saatlerindeki UEFA Gençlik Ligi maçında ilk 11'de forma giyerken Furkan da bu maçta sonradan görev aldı.

BURUK'TAN İKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde zorunlu 2 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekip, II. Louis Stadı'ndaki maça Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper ve Osimhen 11'i ile çıktı. Samsunspor maçında sakatlanan Lemina ve statü gereği kadroda olmayan Kazımcan'ın yerine Jakobs ve Sallai oynadı. Böylece cezası nedeniyle son 2 resmi maçı kaçıran Sallai formasına kavuşmuş oldu.

GURBETÇİLERDEN MAÇA YOĞUN İLGİ

Monaco Kulübü, dünkü maç öncesinde Türk futbolseverlerin ev sahibi takım tribününden bilet almaması için büyük çaba sarf etti. Kulüp, Monaco tarafından bilet aldığını tespit ettiği bazı Türk taraftarların biletlerini iptal etti. Buna rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar statta ev sahibi takım tribününde büyük yer kapladı. Taraftarlar maç boyunca tezahüratlarla takımı ateşlerken, Monacolu futbolcuları da baskı altına almaya çalıştı