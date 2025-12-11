Haberler Galatasaray Aslan’ın canı sıkıldı Aslan’ın canı sıkıldı Şampiyonlar Ligi’nde 3’te 3 yaptıktan sonra Saint Gilloise’ye yenilen G.Saray, Monaco’ya da kaybedip ilk 24’ü garantileme şansını kaçırdı. Fransa’da aldığı yenilgiyle hedeften sapan sarı-kırmızılılar 21 Ocak 2026’daki A.Madrid maçında kaderini çizecek. HABER MERKEZİ









Süper Lig'de zirveyi elden bırakmayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise hayal kırıklığı yaşadı. Frankurt yenilgisiyle başladığı Avrupa macerasında üst üste üç galibiyet alarak ilk 8 hayalleri kuran Aslan'ın son iki maçını da kaybedince canı sıkıldı. Sarı-kırmızılılar, evinde Union Saint-Gilloise'ye yenilerek fren yaparken geçtiğimiz akşam Fransa'da Monaco'ya kaybederek yara aldı. Devler Ligi'nde 6. haftalar sonunda 9 puanda kalan Cim-Bom, ilk 24'e kalma hedefini de zora soktu. Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki aşamaya kalmayı hedefleyen Aslan, vereceği iki kritik sınavla kaderini çizecek. Son haftalarda yaşanan sakatlıklar lig ve Avrupa'da Aslan'ın belini bükerken, yaşanan kayıplara da büyük etkisi oldu.

A.MADRİD MAÇI 21 OCAK'TA

Devler Ligi'ne verilecek yeni yıl arası ise Galatasaray için önemli bir fırsat olacak. Sarıkırmızılılar, 21 Ocak'a kadar Avrupa'da sahaya çıkmayacak. Bu tarihte ise belki de sezonun en kritik 90 dakikasında Atletico Madrid'e karşı zor bir sınav verecek. Sahasında 12 puana sahip İspanyol temsilcisini ağırlayacak olan Aslan, 28 Ocak'ta ise İngiliz devi Manchester City'nin konuğu olacak. Aslan, taraftarının önünde Madrid ekibini yenerek ilk 24'ü garanti altına almak istiyor.