Aslan’ın canı sıkıldı

Süper Lig'de zirveyi elden bırakmayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise hayal kırıklığı yaşadı. Frankurt yenilgisiyle başladığı Avrupa macerasında üst üste üç galibiyet alarak ilk 8 hayalleri kuran Aslan'ın son iki maçını da kaybedince canı sıkıldı. Sarı-kırmızılılar, evinde Union Saint-Gilloise'ye yenilerek fren yaparken geçtiğimiz akşam Fransa'da Monaco'ya kaybederek yara aldı. Devler Ligi'nde 6. haftalar sonunda 9 puanda kalan Cim-Bom, ilk 24'e kalma hedefini de zora soktu. Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki aşamaya kalmayı hedefleyen Aslan, vereceği iki kritik sınavla kaderini çizecek. Son haftalarda yaşanan sakatlıklar lig ve Avrupa'da Aslan'ın belini bükerken, yaşanan kayıplara da büyük etkisi oldu.
A.MADRİD MAÇI 21 OCAK'TA
Devler Ligi'ne verilecek yeni yıl arası ise Galatasaray için önemli bir fırsat olacak. Sarıkırmızılılar, 21 Ocak'a kadar Avrupa'da sahaya çıkmayacak. Bu tarihte ise belki de sezonun en kritik 90 dakikasında Atletico Madrid'e karşı zor bir sınav verecek. Sahasında 12 puana sahip İspanyol temsilcisini ağırlayacak olan Aslan, 28 Ocak'ta ise İngiliz devi Manchester City'nin konuğu olacak. Aslan, taraftarının önünde Madrid ekibini yenerek ilk 24'ü garanti altına almak istiyor.
FRANSIZ BASINI UĞURCAN'I YAZDI
Fransız basını Monaco'nun 1-0'lık Galatasaray galibiyetine geniş yer ayırırken, maçın kırılma anı olarak Uğurcan'ın ikinci yarıda sakatlanmasını gösterdi. Fransızlar maçın kırılma anı olarak Uğurcan Çakır'ın sakatlanarak oyundan çıkmasına vurgu yaptı. İşte yorumlar: Le Parisien: Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın maçın 60. dakikasından kısa bir süre sonra sakatlanması Türk ekibi için pahalıya mal oldu. Ouest-France: Gecenin dönüm noktası neydi? Galatasaray kalecisi Çakır'ın sakatlanması. L'Equipe: Galatasaray kalecisinin oyundan çıkması her şeyi değiştirdi ve Monaco taraftarlarını çok sevindirdi. TNT Sports: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco, Galatasaray'ı, kaleci değişikliğinin olumsuz sonuçlanmasıyla mağlup etti.
OSİMHEN SESSİZ KALDI
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Monaco deplasmanında sessiz kaldı. Sakatlıktan yeni çıkan ve henüz tam kapasiteye ulaşamayan golcü oyuncu bu kez bir Avrupa maçını boş geçti. Geçen sezondan bu yana son 8 Avrupa maçında da gol atarak müthiş bir seri yakalayan Osimhen, Fransa'da etkisiz kaldı.
UĞURCAN 2 HAFTA YOK
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'dan olumsuz haber geldi. Monaco maçının 68. dakikasında sakatlanarak yerini Günay'a bırakan milli file bekçisinin üst adalesinde zorlanma olduğu ifade edildi. Tecrübeli filebekçisinin son durumu çekilecek MR sonrası belli olacak. Ancak Uğurcan Çakır'ın ise Antalyaspor ve Kasımpaşa ile oynanacak maçlarda forma giymesi beklenmiyor