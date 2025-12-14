Galatasaray'ın keyfi yerinde

YUNUS AKGÜN FIRTINA GİBİ DÖNDÜ

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, sakatlıktan fırtına gibi döndü. Milli futbolcu, sakatlığının ardından ilk kez 11'de görev yaptığı Antalyaspor deplasmanında iki asist yaptı. Yunus, 7. dakikada Leroy Sane ve 56. dakikada Victor Osimhen'in gollerinde asisti yapan futbolcu oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi röportajında, "Yunus'la başladık. Bu tür maçları çözecek kişi Yunus" demişti. Yunus Akgün, en son bir yıl önce Kayserispor maçında iki asist yapmıştı.

DİĞER