Galatasaray'ın keyfi yerinde

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 4-1'lik skorla geçti. 2. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Abdullah'ın göğsünden seken meşin yuvarlak Yunus'un önünde kaldı. Yunus'un kontrolü sırasında uzaklaşan topu kaleci Abdullah kontrol altına almayı başardı. 7. dakikada Yunus'un pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1. 11. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası dışı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Sallai'nin şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. 15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin yerden ortasında arka direkte topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
SKORU ICARDI BELİRLEDİ
53. dakikada Sane'nin pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutu üstten auta gitti. 56. dakikada Yunus'un pasında sol kanatta topla buluşan Osimhen'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruş ağlara gitti: 0-3. 69. dakikada kornerde Safuri'nin ortasında Saric'in aşırttığı top Osimhen'e çarptı. Altıpas üzerinde topu önünde bulan van de Streek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3. 90+3. dakikada Sane'nin pasında Icardi net bir vuruşla skoru belirledi: 1-4. Galatasaray karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazandı.
SANE'DEN İKİ YIL SONRA İLK
Galatasaray forması giyen Leroy Sane, takımını Antalyaspor deplasmanında takımını 1-0 öne taşıyan golü kaydederken, bir de asist yaptı. Alman yıldız, karşılaşmanın 7. dakikasında Antalyaspor ağlarını havalandırırken, 90+3'te ise Icardi'ye gol pası verdi. Sane, geçen hafta da Samsunspor mücadelesini 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı. Ligin 14. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde de gol atan Sane, yaklaşık iki yıl aradan sonra üst üste üç lig maçında gol sevinci yaşadı.
YUNUS AKGÜN FIRTINA GİBİ DÖNDÜ
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, sakatlıktan fırtına gibi döndü. Milli futbolcu, sakatlığının ardından ilk kez 11'de görev yaptığı Antalyaspor deplasmanında iki asist yaptı. Yunus, 7. dakikada Leroy Sane ve 56. dakikada Victor Osimhen'in gollerinde asisti yapan futbolcu oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi röportajında, "Yunus'la başladık. Bu tür maçları çözecek kişi Yunus" demişti. Yunus Akgün, en son bir yıl önce Kayserispor maçında iki asist yapmıştı.