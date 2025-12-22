Galatasaray çok rahat

33. dakikada Torreira'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis topu kornere çeldi. 37. dakikada Sane'nin derinlemesine pasında Yunus, ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Barış Alper pasını Yunus'a bıraktı. Yunus'un ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı ortada, arka direkte Sallai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GOLLER SON 10 DAKİKADA

İkinci yarının ilk bölümünde Galatasaray girdiği pozisyonları değerlendiremedi. 54. dakikada Yunus'un ara pasında savunma arkasına sarkan Icardi'nin yerden şutunu kaleci Gianniotis yakın mesafeden kurtararak kornere çeldi. 62'de Barış ile yaptığı duvar pasıyla ceza sahasına giren Yunus'un şutu savunmadan döndü. 82'de ön alanda pres yapan Yunus topu Szalai'den kaparak Sara'ya aktardı. Bu oyuncunun sağına çekip yaptığı plase vuruş sol köşeden ağlara gitti: 2-0. 88'de Ahmed'in kaptığı topla başlayan atakta Barış Alper'in pasıyla topla buluşan Icardi, sağına çekip yaptığı plaseyle köşeden ağları buldu: 3-0. Maç bu skorla sona erdi.