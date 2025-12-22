Galatasaray çok rahat

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. 10. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
33. dakikada Torreira'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı vuruşta kaleci Andreas Gianniotis topu kornere çeldi. 37. dakikada Sane'nin derinlemesine pasında Yunus, ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Barış Alper pasını Yunus'a bıraktı. Yunus'un ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı ortada, arka direkte Sallai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
GOLLER SON 10 DAKİKADA
İkinci yarının ilk bölümünde Galatasaray girdiği pozisyonları değerlendiremedi. 54. dakikada Yunus'un ara pasında savunma arkasına sarkan Icardi'nin yerden şutunu kaleci Gianniotis yakın mesafeden kurtararak kornere çeldi. 62'de Barış ile yaptığı duvar pasıyla ceza sahasına giren Yunus'un şutu savunmadan döndü. 82'de ön alanda pres yapan Yunus topu Szalai'den kaparak Sara'ya aktardı. Bu oyuncunun sağına çekip yaptığı plase vuruş sol köşeden ağlara gitti: 2-0. 88'de Ahmed'in kaptığı topla başlayan atakta Barış Alper'in pasıyla topla buluşan Icardi, sağına çekip yaptığı plaseyle köşeden ağları buldu: 3-0. Maç bu skorla sona erdi.
MAURO ICARDI GOL REKORUNU KIRDI
Galatasaray'ın 32 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, efsane isim Gheorghe Hagi'nin rekorunu geçmek için sahaya çıktı. Antalyaspor maçında fileleri havalandıran Icardi, sarı-kırmızılı formayla 59 gole ulaşarak Hagi'yi yakalamıştı.
Osimhen'in yokluğunda Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Arjantinli santrfor, ağları sarsması durumunda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu olacaktı. 83'te sahneye çıkan tecrübeli golcü, attığı şık golle rekorun yeni sahibi oldu. Icardi 4 gol daha atması durumunda kulüp tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu konumuna gelecek.