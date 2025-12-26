Aslan’a Ekwah piyangosu

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi. Önceliğini orta saha ve kanat bölgesine veren sarı-kırmızılılarda bir fırsat transferi gündeme geldi.

Kulübü ise Gana asıllı oyuncuyla sözleşme imzalayacak takımı FIFA yaptırımlarıyla tehdit ediyor. Pierre Ekwah altın bir fırsat olarak Galatasaray'ın önüne düştü. Oyuncunun iddia ettiği serbest oyuncu statüsü birçok kulübün ilgisini çekiyor. Sarı-kırmızılıların dışında Serie A'dan Udinese ve İskoçya'dan Rangers, Gana asıllı sol ayaklı ön libero ile ilgileniyor.