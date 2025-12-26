Aslan’a Ekwah piyangosu

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi. Önceliğini orta saha ve kanat bölgesine veren sarı-kırmızılılarda bir fırsat transferi gündeme geldi.
Geçen sezon formasını giydiği Fransa 2. Lig ekiplerinden St. Etienne'de mutsuz olan Pierre Ekwah'ın takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Oyuncu, kendisinin isteği dışında satın alma opsiyonun devreye girdiğini iddia ederek Fransa'da oynamayı reddediyor.
Kulübü ise Gana asıllı oyuncuyla sözleşme imzalayacak takımı FIFA yaptırımlarıyla tehdit ediyor. Pierre Ekwah altın bir fırsat olarak Galatasaray'ın önüne düştü. Oyuncunun iddia ettiği serbest oyuncu statüsü birçok kulübün ilgisini çekiyor. Sarı-kırmızılıların dışında Serie A'dan Udinese ve İskoçya'dan Rangers, Gana asıllı sol ayaklı ön libero ile ilgileniyor.
OYUNCU KABUL ETMİYOR
Oyuncu aynı zamanda 1.89'luk boyuyla stoper oynamaya da uygun. Ligue 2'ye düşen Saint-Etienne, Sunderland'den kiralık olarak getirdiği Pierre Ekwah'ın 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandı. Oyuncu bu tek taraflı kararı kabul etmedi. Alt ligde oynamayı reddetti. Sarı-kırmızılıların hukukçularına talimat verdiği ve transferi tzorlayacağı gelen bilgiler arasında.