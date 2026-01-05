Aslan son 8 maçta rakibine kaybetmedi

G.Saray, Trabzonspor ile oynadığı son 8 resmi müsabakada mağlubiyet görmedi. Galatasaray, 2022- 2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere biten müsabaka ile başlayan süreçte Trabzonspor ile 7 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı.

Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Son 8 maçta 18 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'te deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı. Trabzonspor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.