Galatasaray'da Ederson harekatı

Süper Kupa Yarı Finali'nde Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale adını yazdıran Galatasaray orta saha transferine yoğunlaştı. Birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılı ekibin bir numaralı gündem maddesi ise Ederson oldu.
Sarı-kırmızılı yönetimin, İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Brezilyalı futbolcu için resmen girişimlere başladığı ifade edildi. Galatasaray'ın Ederson transferini sonlandırmak için kulübünden oyuncu hakkında bilgi istediği ifade edildi. İtalyan basınında Ederson'a Galatasaray'ın ilgisi haberlere konu olurken Atalanta'nın futbolcu için 40 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü.
İNDİRİM TALEP EDİLECEK
Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyla da bağlantıya geçerek anlaşma zemini ararken, İtalyan ekibinden de indirim talep edecek. 26 yaşındaki orta saha 2022 yılında yine bir İtalyan ekibi olan Salernitana'dan 23 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeliyle Atalanta'ya transfer olmuştu.
Ülkesinde de Cruzeiro, Corinthians ve Fortaleza gibi ekiplerde de görev yapan Ederson, Brezilya Milli Takımı formasını da 3 kez terletti.