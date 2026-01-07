Galatasaray'da Ederson harekatı
Süper Kupa finalisti Galatasaray, orta saha transferi için düğmeye bastı. Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Cim-Bom, İtalya'da Atalanta forması giyen Brezilyalı futbolcu için resmi temas kurdu.









Süper Kupa Yarı Finali'nde Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale adını yazdıran Galatasaray orta saha transferine yoğunlaştı. Birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılı ekibin bir numaralı gündem maddesi ise Ederson oldu.

Sarı-kırmızılı yönetimin, İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Brezilyalı futbolcu için resmen girişimlere başladığı ifade edildi. Galatasaray'ın Ederson transferini sonlandırmak için kulübünden oyuncu hakkında bilgi istediği ifade edildi. İtalyan basınında Ederson'a Galatasaray'ın ilgisi haberlere konu olurken Atalanta'nın futbolcu için 40 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü.