Fethiye’ye Aslan pençesi!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Fethiyespor, sahasında tarihinde ilk kez ağırladığı maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. 14. dakikada Fethiyespor ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Melih Okutan sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kaldırıldı. 35'te Kazımcan vuruşunu yaptı top savunmada Şahan'dan sekti. Hakem Ayberk Demirbaş pozisyonda elle oynama tespit ederek penaltı kararı verdi. 36'da Icardi'nin şutunu kaleci Arda kurtardı.

FETHİYE'DE TARİHİ GECE

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda mücadele eden Fethiyespor, kulüp tarihinde bir ilk yaşadı. Ege temsilcisi Süper Lig devi Galatasaray'ı tarihinde ilk kez İlçe Stadı'nda ağırladı. Fethiye'de ve çevresinde yaşayan binlerce futbolseverler tarihi ana tanıklık etmek adına İlçe Stadı'na akın etti. Fethiyespor yönetimi sezon başında yıkılan kapalı tribünün yerine 3 bin kişilik portatif tribün kurdurdu. İlk kez hizmete açılan tribün de tıklım tıklım doldu. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan yerde, kale arkası tribününde takımlarını destekledi.

ICARDİ, 2 DAKİKADA 2 PENALTI KAÇIRDI

Galatasaray, Fethispor karşısında iki kez penaltı vuruşundan faydalanamadı. Mauro Icardi, 37. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçti. Icardi, Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut'u geçemedi. Penaltı, Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle VAR uyarısıyla tekrar ettirildi. Icardi, 38. dakikada bir kez daha topun başına geçti ve bir kez daha sağ alt köşeye vurdu, Arda Akbulut yine topu köşeden çeldi. Arjantinli forvet, ikinci penaltının ardından Arda Akbulut'u tebrik etti. Arda Akbulut, sezon başında Trabzonspor'dan Fethiyespor'a bedelsiz transfer olmuştu.

38'de tekrar edilen penaltı atışında Icardi'nin vuruşunda kaleci Arda bir kez daha topu kurtardı. 73'te Barış Alper'in ortasına hareketlenen Abdülkerim topu ağlara yolladı: 0-1. 81'de Icardi'nin sağ kanattan ortasında hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 0-2. 90'da Ramazan Çevik'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Uğur skoru belirledi: 1-2.