Orta sahaya onu istiyor! Dursun Özbek'in kalbindeki isim...

Galatasaray sezon başında yabancı kalecilerle temas kurmuş, Ederson'la iki ay kadar görüşmüştü. Ancak başkan Dursun Özbek'in gönlündeki isim Uğurcan Çakır'dı.
Şampiyonlar Ligi listesinin teslim edileceği gün bizzat Trabzonspor'la iletişime geçen Özbek, Uğurcan'ı 24 saatte Galatasaraylı yapmıştı.
Galatasaray Başkanı, Hakan Çalhanoğlu'nu da sarı-kırmızılı takımda görmeyi çok istiyor.
İnter ile 1.5 yıl kalan sözleşmesini uzatmayan milli takım kaptanı, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
31 yaşındaki yıldız, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor ancak İnter 30 milyon Euro bonservis talebinde şu an geri adım atmıyor.
İtalya'da bulunan Galatasaraylı yetkililer, Milan'lı Fofana ile Juventus forması giyen Koopmeiners için kulüpleriyle temaslarını sürdürüyor.
Ugarte ise Manchester United takımında yaşanan hoca değişikliği nedeniyle geri planda kalmış durumda.
Tecrübeli orta sahanın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan deviyle mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
2021 yılından beri Inter forması giyen milli yıldız, daha önce Hamburg, Leverkusen ve Milan'da da ter dökmüştü.
Bu sezon Inter formasıyla 22 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.