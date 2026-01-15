Orta sahaya onu istiyor! Dursun Özbek'in kalbindeki isim...

Galatasaray sezon başında yabancı kalecilerle temas kurmuş, Ederson'la iki ay kadar görüşmüştü. Ancak başkan Dursun Özbek 'in gönlündeki isim Uğurcan Çakır'dı.

Galatasaray Başkanı, Hakan Çalhanoğlu 'nu da sarı-kırmızılı takımda görmeyi çok istiyor.

İnter ile 1.5 yıl kalan sözleşmesini uzatmayan milli takım kaptanı, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

31 yaşındaki yıldız, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor ancak İnter 30 milyon Euro bonservis talebinde şu an geri adım atmıyor.

İtalya'da bulunan Galatasaraylı yetkililer, Milan'lı Fofana ile Juventus forması giyen Koopmeiners için kulüpleriyle temaslarını sürdürüyor.