Göster pençeni

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında bugün deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak. Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılacak maç, saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Müsabaka TRT 1'den ve Tabii platformundan yayımlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 10 puan topladı. Galatasaray, averajla 18. sıradaki Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı geçerek 17. sırada yer aldı.

AVANTAJI ALMAK İSTİYOR

Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde etti. Maviler, averaja haftaya 11. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak. Büyük bir sürpriz olmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak sarı-kırmızılı ekip, Play-Off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Galatasaray, bugünkü müsabakası kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak. Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak.

CİTY'DE 10 EKSİK

MANCHESTER City'de 8 önemli futbolcu, Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi' nin 7. haftasındaki Bodo/Glimt müsabakasında kırmızı kart gören İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, bugünkü müsabakada sahaya çıkamayacak. "Maviler"de Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho'nun da sakatlıkları nedeniyle yarın Galatasaray'a karşı oynaması beklenmiyor. Ara transferde alınan Marc Guehi ile Antoine Semenyo da statü gereği kadroya giremeyecek.

REKOR PEŞİNDE

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, bugünkü müsabakada gol atması durumunda sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu olacak. Sarı-kırmızılılardaki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, çıktığı 12 Avrupa kupası müsabakasında 12 gol kaydetti. Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 11'er gol atan Mario Jardel ve Gheorghe Hagi'yi geride bırakan Osimhen, 12'şer gole sahip Milan Baros ve Shaban i Nonda ile zirvede yer alıyor. Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında bir gol daha atması durumunda rekoru kırarak zirvenin tek başına sahibi olacak