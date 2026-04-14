Galatasaray'da yönetim düğmeye bastı: Aslan'da kırmızı alarm

Trendyol Süper Lig 'de Trabzonspor 'a diş geçiremeyen, Göztepe'yi yenerek nefes alan ancak önceki akşam da Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybeden Galatasaray 'da yönetim kırmızı alarm verdi.

Haftaya Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 4 puan önünde başlayan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilerle arasındaki farkın düşmesine engel olamazken, Karadeniz ekibinin de puan kaybıyla 4 puanlık farkı korudu. Ligde artık son 5 haftaya girilirken, G.Saray'da Körfez temsilcisi karşısında alınan beraberlik ile birlikte iç saha maçı olmasına rağmen etkisiz oyun da dikkat çekerken, sarı-kırmızılı yönetimin bu hafta Kemerburgaz'a çıkarma yapması ve teknik heyet ile birlikte futbolcularla da görüşme yapması bekleniyor. Futbolculara gelen teklifleri, yeni sözleşme görüşmelerini ve kiralık oyuncuların durumunu sezon sonunda masaya yatırma kararı alan Galatasaray kurmayları, futbolcuların sadece kalan maçlara ve şampiyonluğa odaklanmasını isteyecek.

KRİTİK VİRAJLAR BEKLİYOR

Sarı-kırmızılılar ligde kalan 5 haftada kritik karşılaşmalara çıkacak. İç sahada iki maç oynayacak olan Aslan, üç müsabakayı ise gurbette oynayacak.Galatasaray, ilk olarak lige tutunma mücadelesi veren G.Birliği'ne konuk olacak, ardından ise şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek maçta Fenerbahçe ile sahasında kozlarını paylaşacak. Sonrasında Samsunspor'la gurbette, Antalyaspor ile içeride ve son olarak Kasımpaşa ile deplasmanda kapışacak.

TORREIRA'YA ELEŞTİRİ

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira da eleştirilerden nasibini aldı. Sarı-kırmızılılar, ligde son oynadığı 3 maçta 2 kez puan kaybı yaşarken, geride kalan 3 sezonda kazanılan 3 şampiyonlukta kupaların mimarlarından biri Uruguaylı orta saha da gelen puan kayıplarının ardından performansıyla tartışılmaya başlandı. Kocaelispor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan ancak etkili olamayan Torreira, 75. dakikada yerini Lemina'ya bırakmıştı. Galatasaray'da bu sezon 42 maçta süre bulan Lucas Torreira, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

OSIMHEN MÜJDESİ

Galatasaray, Osimhen'siz çıktığı son 5 maçta da kayıp yaşarken, teknik direktör Okan Buruk müjdeyi verdi. Sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Kupası'nda bulunduğu için ligde ve Avrupa'da 14 maçını kaçıran deneyimli yıldızın oynayamadığı maçlar, sarı-kırmızılılar için adeta kabusa dönerken, Buruk, Nijeryalı yıldızın Gençlerbirliği maç kadrosunda yer alacağını açıkladı.