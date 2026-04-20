Aslan’ın keyfi yerinde

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda G.Birliği'ni 2-1 yenerek en yakın takipçisi F.Bahçe'yle puan farkını 4'e yükselterek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışı verdiği Fener'in iki puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve puanını 71'e yükseltti. Aslan, gelecek hafta oynayacağı F.Bahçe derbisine 4 puan farkın vermiş olduğu moralle çıkacak. G.Saray, şampiyonluk yolundaki kritik maçta rakibini sahasında yenerse puan farkını 7'ye çıkaracak ve son 3 haftaya büyük bir avantajla girecek. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Şampiyon olmak için 4 maç kaldı. Fenerbahçe maçı bu sezonun en önemli maçı. Kendi sahamızda kazanmak isteyeceğiz. Osimhen'i de hazırlamaya çalışacağız" dedi.