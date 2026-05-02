Sadece bir galibiyet uzakta: Galatasaray'da şampiyonluğa rekor prim! Kesenin ağzı açıldı...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Cimbom, müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
UĞURCAN CEZALI
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, müsabakada cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Çakır'ın yokluğunda kaleyi Günay Güvenç koruyacak.
3 İSİM SINIRDA
Sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak.
DEV PRİM MÜJDESİ
Öte yandan üst üste 4. şampiyonluğuna sadece 1 galibiyet uzaklıkta olan Galatasaray'da yönetim de kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.
10 MİLYON EURO DAĞITILACAK
Takvim'de yer alan habere göre, Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı kurmaylar, şampiyonluk primini 10 milyon Euro olarak belirledi.
Cimbom'da yönetim, 26. şampiyonluğun ilan edilmesi halinde söz konusu rakamı tüm takıma dağıtmayı planlıyor.
DERBİDE 4 MİLYON VERİLDİ
Sarı-kırmızılı yönetim son olarak oynanan Fenerbahçe derbisinde 2,5 milyon Euro galibiyet primi belirlemişti.
Ancak Başkan Dursun Özbek alınan farklı galibiyetin ardından soyunma odasına gelerek rakamı 4 milyon Euro'ya çıkarmıştı.
KENDİ REKORUNU KIRMAYA ÇOK YAKIN
Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu egale etmeye çok yaklaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı.
İKİNCİ KEZ YAŞANACAK
Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başarmak için gün sayıyor. Cimbom, mücadeleden kayıpsız dönmesi halinde Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olacak.