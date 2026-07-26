Galatasaray’dan Odegaard atağı

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken Avrupa'dan flaş bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Arsenal'in kaptanı Martin Odegaard'ın durumunu yakından takip ediyor.

Premier Lig ekibiyle sözleşmesinin sona ermesine iki yıl kalan 27 yaşındaki Norveçli yıldızın geleceği belirsizliğini korurken, kulübüyle yeni kontrat konusunda henüz somut bir ilerleme sağlanamadığı öne sürüldü. Bu gelişme, Avrupa'nın önemli kulüplerini harekete geçirirken, Galatasaray'ın da olası transfer fırsatını değerlendiren ekipler arasında yer aldığı iddia edildi. Arsenal'in gelecek planlamasında yaşanabilecek değişiklikler nedeniyle Odegaard'ın takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün daha yüksek sesle konuşuluyor. Orta sahadaki oyun kuruculuğu, lider karakteri ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Norveçli yıldızın vereceği karar merakla beklenirken, Galatasaray cephesinin de süreci yakından izlediği belirtildi. Geçen sezon Arsenal formasıyla 36 maça çıkan Norveçli, 1 gol atarken 7 de asiste imza attı.