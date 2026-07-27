Galatasaray’da 10 numara operasyonu

Galatasaray'da 10 numara arayışları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılarda Can Uzun ve Bruno Fernandes gibi yıldız isimlerin ardından şimdi de Atalanta forması giyen Charles De Ketelaere gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan iddialara göre Galatasaray, Belçikalı yıldızın transfer şartlarını yakından takip ederken, yönetimin oyuncunun durumuyla ilgili temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

25 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Atalanta formasıyla tüm kulvarlarda 42 karşılaşmaya çıkarken 5 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. De Ketelaere, hücumun hem merkezinde hem de kanatlarda görev yapabiliyor. Galatasaray yönetiminin,teknik heyetin raporu doğrultusunda 10 numara bölgesine yaratıcı ve çok yönlü bir oyuncu kazandırmayı hedeflerken, De Ketelaere'nin de alternatifler arasında yer aldığı ifade edildi. Atalanta ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden Belçikalı yıldızın transferinin mali şartlar nedeniyle kolay olmayacağı belirtilse de sarı-kırmızılıların oluşabilecek fırsatları değerlendirmek istediği kaydedildi.