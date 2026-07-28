Galatasaray’da Musiala çıkmazı

Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen ve bir süredir transferi gündemde olan Jamal Musiala'nın transferinde büyük mesafe aldığı öne sürülürken, sarı-kırmızılılar Musiala ve B. Münih ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." Alman basını da, Jamal Musiala'nın yeni sezonda Bayern Münih'te kalacağını vurguladı.
Musiala'nın, %100 Bayern Münih'te kalacağı ifade edilirken, "Kulübün en yüksek maaş alan futbolcusu. 2030'a kadar sözleşmesi sürüyor ve yeni sezon için kendine büyük hedefler belirledi" dendi. Alman devinde geride kalan sezonda 24 karşılaşmada süre bulan Jamal Musiala, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.