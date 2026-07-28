Haberler Galatasaray Galatasaray’da Musiala çıkmazı Galatasaray’da Musiala çıkmazı Aslan’ın, transferde büyük mesafe aldığı öne sürülse de sarı-kırmızılılar bu iddiaları yaptığı açıklamayla yalanladı. HABER MERKEZİ













Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen ve bir süredir transferi gündemde olan Jamal Musiala'nın transferinde büyük mesafe aldığı öne sürülürken, sarı-kırmızılılar Musiala ve B. Münih ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.





Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." Alman basını da, Jamal Musiala'nın yeni sezonda Bayern Münih'te kalacağını vurguladı.