Aslan Can’a yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha ve 10 numara bölgesi için aradığı yıldızı kadroya katmak için önemli bir adım attı. Yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna yalnızca Ugochukwu takviyesini yapan sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde yer alan Can Uzun için adeta gözünü kararttı. Teknik heyetin de kadroda görmeyi çok istediği milli futbolcu için yönetim tüm şartları zorlayacak. Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'a İtalya'dan da ciddi ilgi olduğu öğrenildi. Serie A temsilcilerinin genç oyuncu için yaptığı tekliflerin 25 milyon Euro seviyesinde kaldığı belirtilirken, Frankfurt cephesinin bu rakamı yeterli bulmadığı ifade edildi. YAPTIĞI TEKLİFİ ARTIRDI

Bu gelişmenin ardından harekete geçen Galatasaray yönetimi, transfer yarışında avantajı ele geçirmek için teklifini artırma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların, 19 yaşındaki milli yıldız için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve Alman kulübüyle resmi temaslarını hızlandırdığı kaydedildi. Taraftarların da sosyal medyada 10 numara transferi konusunda yönetime yoğun çağrıda bulunduğu süreçte, Can Uzun dosyasında yaşanacak gelişmeler merakla takip ediliyor. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Frankfurt ile pazarlıkları hızlandırarak transferi olumlu şekilde sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.