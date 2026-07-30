Aslan’dan Nkunku bombası

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'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Serie A
ekiplerinden Milan'da forma giyen 28 yaşındaki Fransız yıldız Christopher Nkunku
'yu gündemine aldığı öne sürüldü. Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetiminin, Victor Osimhen ile forma rekabetine girebilecek üst düzey bir golcü transfer etmeyi hedeflediği öğrenildi. Piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Euro olarak gösterilen Nkunku için ilk temasların kurulmasına hazırlandığı belirtilirken, Milan ile zorlu bir pazarlık sürecinin yaşanabileceği ifade edildi. Asıl mevkisi santrfor olan Nkunku, on numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Geçen sene Milan'da 35 kez forma giyen Nkunku, 8 gol, 3 asistlik bir performans sergilerken, hücum hattının birçok bölgesinde forma giyebilmesi nedeniyle teknik heyetin oyuncuya sıcak baktığı kaydedildi. Futbola Paris Saint- Germain altyapısında başlayan Fransız yıldız, A takıma yükseldikten sonra RB Leipzig'e transfer oldu. Almanya'da gösterdiği başarılı performansın ardından 2023 yılında yaklaşık 60 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea
'nin yolunu tutan Nkunku, kariyerine daha sonra Milan'da devam etti. Deneyimli futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2030'da sona eriyor.