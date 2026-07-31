Galatasaray vites attırdı

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Napoli forması giyen David Neres oldu.

16 MAÇTA 3 GOL ATTI

İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre sarıkırmızılılar, Brezilyalı kanat oyuncusunun transferi için girişimlerini sürdürüyor. Haberde, Neres'in de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtilirken, olası transferin kiralık formülü üzerinden gerçekleşebileceği öne sürüldü. Ancak taraflar arasında henüz resmi bir anlaşmanın bulunmadığı ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Napoli formasıyla 16 Serie A maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asist üreten Neres, takımına 6 gole doğrudan katkı sağladı. Hızı, teknik kapasitesi ve bire birdeki etkili performansıyla dikkat çeken Brezilyalı yıldızın Napoli ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'ın transferde nasıl bir yol izleyeceği ve Napoli ile resmi görüşmelere başlayıp başlamayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Oyuncunun ilk etapta kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor.