Galatasaray atağa kalktı

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın Premier Lig'e transfer ihtimaline karşı kanat rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ise Sunderland forması giyen 21 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu Chemsdine Talbi oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un beğendiği oyuncular arasında yer aldığı öne sürülen genç yıldızın, hızı, bire birdeki etkili oyunu ve iki kanatta da görev yapabilmesi nedeniyle transfer listesinde üst sıralarda bulunduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Club Brugge'den Sunderland'e transfer olan Talbi, Premier Lig'deki ilk sezonunda 28 maçta forma giyerken 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Toplam 1.561 dakika sahada kalan Faslı futbolcu, özellikle hızlı hücumlarda ve savunma arkasına yaptığı koşularla dikkat çekti.

GELECEĞİ PARLAK

Genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli bir tecrübe kazanan Talbi'nin, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda düşünülen isimlerden biri olduğu ifade ediliyor.

Henüz Galatasaray veya Sunderland cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığı halinde sarı-kırmızılıların Talbi için somut adımlar atabileceği konuşuluyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.