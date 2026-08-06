Galatasaray’dan savunma hamlesi

Galatasaray'ın, Werder Bremen forması giyen 2007 doğumlu stoper Karim Coulibaly için resmi teklif yaptığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların transferi kiralık ve satın alma opsiyonlu olarak tamamlamak istediği, görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın bu hafta içerisinde sonuçlanmasının beklendiği öne sürülüyor. Ayrıca genç savunmacının da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ve düzenli forma şansı bulabileceği projeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

26 MAÇTA OYNADI

Teknik direktör Okan Buruk'un savunma rotasyonunu genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek istediği belirtilirken, yönetimin de uzun vadeli yatırım olarak gördüğü Coulibaly için Werder Bremen ile temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Tarafların satın alma opsiyonunun şartları üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü, anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği konuşuluyor. 1.91 metre boyundaki sol ayaklı stoper, geçen sezon Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da 26 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Coulibaly, Avrupa'nın gelecek vadeden savunmacıları arasında gösteriliyor.