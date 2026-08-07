Galatasaray’da Leao tamam gibi

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Rafael Leao için yeni bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri, AC Milan ile Portekizli futbolcunun bonservisi için pazarlıklara başladı. Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan kulübünün 50 milyon Euro bonservis bedeli beklediği öğrenildi. Galatasaray'ın 35 milyon Euro'luk teklifinin reddedildiği öne sürüldü.

ANLAŞTILAR

Sarı-kırmızılı yönetimin transferin mali şartlarını dengelemek amacıyla satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde de bulunabileceği bilgisine ulaşıldı. Transfer için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın Rafael Leao ile anlaştığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki Portekizli futbolcu ile yıllık 9 milyon Euro maaş karşılığında el sıkıştığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde İtalyan kulübünün yetkilileriyle bir kez daha bir araya gelerek transferi olumlu bir şekilde tamamlaması bekleniyor.