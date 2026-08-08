Aslan’ın alternatifi hazır

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündemin ilk sırasında Rafael Leao yer alıyor. Şu ana kadar kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu'yu katan sarı-kırmızılılar, hücum hattına dünya çapında ses getirecek bir takviye yapmak istiyor.

Yönetimin öncelikli hedefi Milan forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao olurken, transferde pürüz yaşanması halinde alternatif plan da hazır. Galatasaray'ın B planında ise Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli bulunuyor. İngiliz ekibinde forma rekabeti nedeniyle daha fazla süre almak isteyen 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip eden sarıkırmızılılar, Leao transferinin gerçekleşmemesi halinde Arsenal ile temasa geçmeyi planlıyor. Rafael Leao, 2025-26 sezonunda Milan formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıktı. Portekizli yıldız bu karşılaşmalarda 16 gol ve 14 asist üreterek toplam 30 gole doğrudan katkı sağladı. Serie A'da ise 33 maçta 12 gol, 11 asist kaydederek takımının hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu. Gabriel Martinelli ise 2025- 26 sezonunda Arsenal formasıyla 44 resmi maçta 10 gol ve 8 asist üretti. Premier Lig'de 30 karşılaşmada 8 gol, 6 asist kaydeden Brezilyalı kanat oyuncusu, zaman zaman ilk 11 dışında kalmasına rağmen hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde her iki oyuncunun kulüpleriyle temaslarını sıklaştırması bekleniyor.