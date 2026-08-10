Haberler Galatasaray Aslan 10’a yakın Aslan 10’a yakın Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki Rodrigo Mora’nın kiralık transferi konusunda Porto ile önemli ölçüde anlaşma sağlarken, olumsuz bir durumda ise rotasını Yunanistan’a çevirecek ve Konstantelias ile temasa geçecek HABER MERKEZİ









Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hızlandırırken 10 numara transferi için artık gaza bastı. Sarıkırmızılı yönetim, orta saha hattına yaratıcı bir oyuncu kazandırmak için girişimlerini sürdürürken, listenin ilk sırasında yer alan Porto forması giyen Rodrigo Mora'nın kiralık transferi konusunda Porto ile önemli ölçüde anlaşma sağlandığı ve görüşmelerde son aşamaya gelindiği öğrenildi.

Taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği belirtilirken, transferin önünde herhangi bir engel çıkmaması halinde 19 yaşındaki genç yıldız Rodrigo Mora'nın sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Ancak Galatasaray yönetimi, olası bir olumsuzluğa karşı alternatif planını da hazırladı. Daha önce Batrakov transferi için girişimlerde bulunan ancak bu oyuncudan sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, rotasını Yunanistan'a çevirdi. Galatasaray'ın alternatif hedefi PAOK'un 23 yaşındaki on numarası Giannis Konstantelias oldu. Hücumdaki teknik kapasitesi, oyun görüşü ve üretkenliğiyle dikkat çeken genç futbolcu, sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alıyor.