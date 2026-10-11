Galatasaray’ın bileği evinde bükülmüyor

Galatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisi 39 maça çıktı. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 31 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 de beraberlik yaşadı.

'ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Galatasaray, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Barcelona ile evinde karşılaşacak, ligde ise cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Öte yandan Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Başkan Dursun Özbek, 2022 yılında göreve geldikleri dönem ile şu anki dönem arasında çok büyük fark olduğunu söyleyerek, "Şimdi önümüzde çok daha büyük hedef var. Galatasaray'ı, Türkiye'de daha güçlü, Avrupa'da daha büyük yapmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Özbek, UEFA'dan 63 milyon Euro gelir elde ettiklerini, 1 milyon 100 bin forma yaşaelde Galata- saray lantısı'nda maya sattıklarını ve 366 milyon Euro ile Türkiye'nin en değerli kadrosunu oluşturduklarını vurguladı.