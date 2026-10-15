Dün gözyaşı, bugün gol

FUTBOL bazen yıllar sonra aynı hikayeyi bambaşka bir sonla yeniden yazıyor. Aleksey Batrakov'un yıllar önce Barcelona'ya karşı yaşadığı duygu dolu anlar da bunun en çarpıcı örneklerinden biri oldu. 2019 yılında henüz 14 yaşındayken Lokomotiv Moskova'nın altyapı takımında forma giyen Batrakov, Barcelona'ya karşı oynanan finalde penaltı atışını kaçırmıştı. Takımının penaltılar sonucunda kupayı kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan genç futbolcu, gözyaşlarını tutamamıştı. O gün yaşadığı hayal kırıklığı, yıllar sonra bir futbol hikayesine dönüştü.

SONUCU DEĞİŞTİREMEDİ

ARADAN geçen yedi yılın ardından Batrakov, Barcelona karşısında sahneye bu kez G.Saray formasıyla 21 yaşında çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibinin ağlarını havalandıran genç oyuncu, kariyerinin bu organizasyondaki ilk golünü kendisini yıllar önce gözyaşlarına

boğan takıma attı. Ancak bu özel an, takımının sonucu değiştirmesine yetmedi. Barça mücadeleyi 4-1 kazanırken Batrakov'un golü, kişisel açıdan anlamlı bir dönüm noktası olarak hafızalara kazındı. Bir zamanlar aynı rakibe karşı üzüntü yaşayan Batrakov, yıllar sonra attığı golle futbolun ikinci şanslarla dolu olduğunu bir kez daha gösterdi.