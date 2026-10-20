Cim-Bom pes etmiyor

GALATASARAY, ligin ilk 8 haftasını zirvede tamamlarken, kritik puanları maçların son bölümlerinde bulduğu gollerle hanesine yazdırdı. Son olarak Gençlerbirliği'ni 88. dakikada Deniz Gül'ün attığı golle mağlup eden sarı-kırmızılılar, sezonun henüz başında önemli bir avantaj elde etti. Cim-Bom, ligin ilk haftasında sahasında oynadığı Çorum FK karşılaşmasında Osimhen'in 90. dakikada attığı golle puanı kurtardı. 4. haftada Başakşehir deplasmanında galibiyeti getiren gol, Gabriel Sara'nın frikikten yaptığı vuruşla yine 90'da geldi. 5. haftada ise Kocaelispor'u tek golle geçen Aslan'a 3 puanı getiren isim 71. dakikada Abdülkerim Bardakcı oldu. Cim-Bom, 7. haftada Kasımpaşa karşısında da son dakikalarda sahneye çıktı.

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SKOR 1-1'iken 90. dakikada Barış Alper Yılmaz, 90+6'da ise Lemina fileleri havalandırdı ve sarı-kırmızılılar sahadan 3 puanla ayrıldı. Son olarak Gençlerbirliği deplasmanında 88. dakikada Deniz'in attığı gol, Galatasaray'a bir kritik galibiyet daha getirdi. Böylece Galatasaray, maçların son bölümlerinde bulduğu gollerle hanesine ekstra puanlar yazdırarak 19 puana ulaştı ve ligin zirvesindeki yerini korudu. Kritik anlarda gelen bu gollerin camia içinde şampiyonluk yarışında önemli bir avantajın habercisi olarak da değerlendirildiği öğrenildi.