Fransa'da Galatasaray kasırgası: Aslan Lille'i 4 golle dağıttı

Devler Ligi'nde 3. hafta heyecanı temsilcimiz Galatasaray'ın tarihi zaferiyle tamamlandı. Fransa deplasmanında Lille ile kozlarını paylaşan sarı-kırmızılılar, 90 dakika boyunca sergilediği üstün futbolla rakibini 4-0 mağlup etti ve Avrupa'da unutulmaz bir geceye imza attı.







SAHADA ADETA GALATASARAY ŞOV VARDI

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte oyunu rakip yarı sahaya yıkan Aslan, Lille savunmasını çaresiz bıraktı. Üst üste bulduğu şık gollerle farkı açan temsilcimiz, hem hücumda hem de savunmada kusursuz bir performans ortaya koyarak rakibine şans tanımadı.