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Haberler Galatasaray Fransa'da Galatasaray kasırgası: Aslan Lille'i 4 golle dağıttı

Fransa'da Galatasaray kasırgası: Aslan Lille'i 4 golle dağıttı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gururumuz Galatasaray, 3. hafta maçında konuk olduğu Fransa temsilcisi Lille'i adeta gol yağmuruna tuttu. Sarı-kırmızılılar sahadan 4-0'lık ezici bir galibiyetle ayrılarak gövde gösterisi yaptı.

HABER MERKEZİ

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Devler Ligi'nde 3. hafta heyecanı temsilcimiz Galatasaray'ın tarihi zaferiyle tamamlandı. Fransa deplasmanında Lille ile kozlarını paylaşan sarı-kırmızılılar, 90 dakika boyunca sergilediği üstün futbolla rakibini 4-0 mağlup etti ve Avrupa'da unutulmaz bir geceye imza attı.



SAHADA ADETA GALATASARAY ŞOV VARDI
Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte oyunu rakip yarı sahaya yıkan Aslan, Lille savunmasını çaresiz bıraktı. Üst üste bulduğu şık gollerle farkı açan temsilcimiz, hem hücumda hem de savunmada kusursuz bir performans ortaya koyarak rakibine şans tanımadı.



DEVLER LİGİ'NDE ZİRVE YARIŞINA DEVAM
Fransa'dan 4 gollü zaferle 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, gruptan çıkma şansını son derece kuvvetlendirdi. Avrupa basınında da geniş yankı uyandıran bu galibiyet, sarı-kırmızılı camiada büyük coşkuyla karşılandı.

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