Galatasaray’dan Fransa Seferi: Lille - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken, sarı-kırmızı temsilcimiz Galatasaray lig aşamasının 3. hafta maçında Fransız ekibi Lille'e konuk oluyor. Avrupa sahnesinde galibiyet arayan Aslan, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek gruptaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Lille: Berke, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Diaoune, Haraldsson

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Batrakov, Osimhen

MAÇIN SAATİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Futbolseverlerin ekran başından takip edeceği bu kritik karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

AVRUPA'DA KRİTİK VİRAJ

Devler Ligi'nde oynadığı ilk maçlarda istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, Fransa deplasmanında çıkış arayacak. Teknik heyet ve futbolcular hazırlıklarını tamamlarken, tüm gözler Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak bu nefes kesen 90 dakikaya çevrildi.