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Avrupa’yı fethetti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi dış saha müsabakalarındaki galibiyet hasretine Fransa’da son verirken, Lille’i mağlup eden ilk Türk takımı olmayı da başardı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Avrupa’yı fethetti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi ve 4-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 3'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini alarak haftayı 23'üncü sırada tamamladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi dış saha müsabakalarındaki galibiyet hasretine Fransa'da son verdi. Deplasmandaki son galibiyetini 5 Kasım 2025 tarihinde Hollanda ekibi Ajax karşısında 3-0'lık skorla elde eden sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından çıktığı 5 dış saha karşılaşmasından da puan çıkaramamıştı.

KABUSU BİTİRDİ

SÖZ konusu süreçte Monaco'ya 1-0, Manchester City'ye 2-0, Juventus'a 3-2, Liverpool'a 4-0 ve 2026-2027 sezonunun lig aşamasının ilk haftasında Sporting'e 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Lille deplasmanında sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak 5 maçlık dış saha yenilgi serisini noktalamış oldu. Galatasaray, Fransa'daki galibiyet hasretine Lille deplasmanında noktayı koydu. Ülkedeki son galibiyetini 26 Eylül 2001 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde Nantes'ı 1-0 mağlup ederek elde eden sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından Fransız temsilcilerine konuk olduğu 6 dış saha karşılaşmasında 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşamıştı. Tüm dünya Galatasaray'ın galibiyetini konuştu.

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