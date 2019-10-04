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Kayserispor maçı için ’de

Kayserispor Göztepe maçı için İzmir’de

04.10.2019, 08:52

yarın oynayacağı A.Ş maçı için ’e ulaştı. Aktarmalı olarak saat 06.00’da ’a giden Sarı-Kırmızılı kafile, 08.30’da ’dan İzmir’e geçti.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7.haftasında Göztepe'ye konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor bugün sabah İzmir'e gitti. Aktarmalı olarak saat 06.00'da Kayseri Erkilet Havaalanından İstanbul'a giden Sarı-Kırmızılı kafile, 08.30'da İstanbul'dan İzmir'e geçti. 1 saat süren yolculuğun ardından İzmir'e ulaşan Sarı-Kırmızılılar kamp yapacağı otele yerleşti. Sarı-Kırmızılılar Göztepe A.Ş maçı öncesi son antrenmanı öğleden sonra yapacak ve ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

İHA

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