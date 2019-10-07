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Göz-Göz şahlandı

Göz-Göz şahlandı
Giriş Tarihi: 7.10.2019

Sarı-kırmızılılar, evinde renktaşını farklı skorla mağlup ederken ligde 9 puana ulaşıp tehlikeli bölgeden uzaklaştı, ekibi son 5 maçta yenilgiyi unuturken 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. 'nın öğrencileri, ilk 4 haftada gol atma başarısını gösteremezken son üç maçta fileleri 6 kez havalandırarak sürpriz yaptı. , aynı zamanda ligin en az gol yiyen ekibi oldu

BURAK HAKERLER

Spor Toto 'de sezona oldukça kötü bir giriş yapan Göztepe, farklı Kayserispor galibiyetiyle şahlandı. Sezon başında aldığı ve yenilgileri sonrası 'Küme düşer' yorumlarının yapıldığı Göz-Göz, evinde Kayserispor'u 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek puanını 9'a çıkarttı ve tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

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