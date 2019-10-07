Göz-Göz şahlandı

Sarı-kırmızılılar, evinde renktaşını farklı skorla mağlup ederken ligde 9 puana ulaşıp tehlikeli bölgeden uzaklaştı, İzmir ekibi son 5 maçta yenilgiyi unuturken 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın öğrencileri, ilk 4 haftada gol atma başarısını gösteremezken son üç maçta fileleri 6 kez havalandırarak sürpriz yaptı. Göztepe, aynı zamanda ligin en az gol yiyen ekibi oldu

BURAK HAKERLER Spor Toto Süper Lig'de sezona oldukça kötü bir giriş yapan Göztepe, farklı Kayserispor galibiyetiyle şahlandı. Sezon başında aldığı Antalya ve Beşiktaş yenilgileri sonrası 'Küme düşer' yorumlarının yapıldığı Göz-Göz, evinde Kayserispor'u 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek puanını 9'a çıkarttı ve tehlikeli bölgeden uzaklaştı.