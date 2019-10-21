Bu işte bir iş var!

Geçen sezon VAR kararlarıyla 15 puanı gasp edilen Göz-Göz, yine masa başı hakemlerinin kurbanı oldu. Kararlar Göztepe aleyhine işledi Bu sezon Göztepe'nin 5 karşılaşmasında hakemler 11 kez VAR'a başvurdu. Yapılan incelemeler sonunda ne hikmetse 7 karar sarı kırmızılı İzmir ekibinin aleyhine çıkarken Göz-Göz duruma şaştı kaldı

BURAK HAKERLER

GÖZTEPE büyük umutlarla gittiği İstanbul'da Başakşehirspor'a uzatmalarda yediği golle teslim olurken iki VAR kararının yine sarı-kırmızılı ekibin aleyhine işlemesi tepki yarattı. Türkiye'de ikinci sezonuna giren VAR uygulaması geçen yıl olduğu gibi yine en çok Göztepe'yi vurdu. Ligde geride kalan 8 haftada hakemler Göztepe maçlarında tam 11 kez VAR'a başvururken, Göztepe'nin aleyhine 7 aleyhte karar çıktı. Ligin 4. haftasında oynanan ve berabere biten Ç.Rize maçında rakip oyuncu Vetrih'in kale içinde eline çarpan top nedeniyle beyaz noktayı gösteren hakem Abdülkadir Bitigen, VAR sisteminin uyarısıyla Rizeli oyuncunun kırmızı kartını ve penaltı atışını iptal etti.

NELER YAŞANDI NELER

GÖZTEPE'NİN 1-0 kazandığı Konya maçında Göztepe'li Poko'ya VAR uyarısıyla kırmızı kart gösteren hakem Özgür Yankaya, sarı-kırmızılı ekibin golünü de iptal etti. İzmir ekibinin Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta da VAR sistemi işledi. Göztepe'nin Serdar ile kullandığı ve gole çevirdiği penaltı atışında VAR uyarısıyla çift vuruş nedeniyle penaltı ve gol iptal edildi. Son oynanan Başakşehir maçında da İstanbul ekibinin attığı 2 golde de VAR kararı etkili oldu.



BAŞKAN SEPİL DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

BİR önceki sezon Süper Lig'de küme düşmekten son anda kurtulan Göztepe VAR kararlarıyla sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Tartışmalı VAR kararları Göztepe aleyhine işlerken Göztepe'nin 34 maçta tam 15 puanı gasp edildi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil sezon sonunda, "Bize anlatılanla uygulananda benzerlik yok" derken "Futbol VAR karambolüne gitti" diyerek tepki göstermişti.



BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NE OLDU?

Başakşehir maçının 11. dakikasında Gulbrandsen'ın attığı golde hakem Yaşar Kemal Uğurlu yan hakem Mehmet Kısal'ın uyarısıyla golü iptal etti. Ancak VAR hakemi Burak Şeker'in uyarısıyla gol geçerli sayıldı. Maçın 90+3. dakikasında bu kez Demba Ba'nın faulüne rağmen VAR hakemi Şeker golü yine geçerli sayınca sarı kırmızılı İzmir ekibi zorlu deplassayınca manda altın değerinde puanı kaybetti.



DEPLASMAN FOBİSİ

Ligde 9 puanı bulunan Göztepe bu sezon henüz deplasmanda galibiyet alamadı. Son dış saha galibiyetini geçen sezon Başakşehir önünde alan Göz-Göz, bu maçın ardından oynadığı 5 deplasmanda da 3 puanı bir arada göremedi. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 2 yenilgi alırken, 3 maçı da beraberlikle noktaladı. Geçen sezon Bursa ile berabere kalan İzmir ekibi, bu sezonda likle Beşiktaş ve Başakşehir'e yenildi, Ç.Rize ve Gazişehir ile berabere kaldı. Göztepe, geçen sezon Ankaragücü'nü Başkent'te mağlup ettikten sonra da Başakşehir maçına kadar 6 maçını kazanamamış bu süreçte 4 yenilgi 2 beraberlik almıştı.



ÜÇ OYUNCU KART CEZASI SINIRINDA

GÖZTEPE'DE Titi'den sonra Başakşehir maçında sarı kart gören Mossoro ve Poko da ceza sınırına yaklaştı. Üç futbolcu Kasımpaşa maçında sarı kart görürse bir sonraki Trabzonspor maçında görev alamayacak.



İSTANBUL'DA 12 MAÇTA 3 PUAN



Son iki sezonda sadece 1 maçı kazanan Göztepe 11 maçında mağlup oldu



GÖZTEPE'YE İstanbul deplasmanları kabus oldu. Milli aranın ardından İstanbul'da Başakşehir ile karşı karşıya gelen Göz-Göz, zorlu maçtan son dakikada yediği golle yenik ayrıldı. İstanbul ekipleriyle deplasmanda 12. maçına çıkan İzmir ekibi, bu müsabakaların 11'ini kaybederek sadece tek galibiyet elde edebildi.

BİR GALİBİYET

KASIMPAŞA, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a gurbette diş geçiremeyen Göz-Göz, tek galibiyetini geçen sezon Başakşehir'den almıştı. Sarıkırmızılılar 3 sezonda İstanbul'da Beşiktaş'tan 3, F.Bahçe, G.Saray, Kasımpaşa ve Başakşehir'den ise 2'şer yenilgi aldı. Göztepe, İstanbul deplasmanında oynadığı 12 maçta kalesinde 27 gol görürken, sadece 8 gol atabildi.



İSTANBUL KARNESİ

2017-2018

Kasımpaşa 3-1

G.Saray 3-1

F.Bahçe 2-1

Başakşehir 2-0

Beşiktaş 5-1

2018-2019

G.Saray 1-0

Kasımpaşa 3-1

F.Bahçe 2-0

Beşiktaş 1-0

Başakşehir 2-0 (G)

2019-2020

Beşiktaş 3-0

Başakşehir 2-1