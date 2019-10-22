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'de maçı hazırlıkları

Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

22.10.2019, 15:36

'in 9. haftasında Pazar günü 'yı konuk edecek , müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Göztepe'de sakatlıkları bulunan ile takımdan ayrı çalıştı.

Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra pas çalıştı.

İdman dar alanda gerçekleştirilen 3 takımlı turnuva ile tamamlandı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Yusuf Talum takımdan ayrı çalıştı.

AA

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