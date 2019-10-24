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'de hedef maçı

Göztepe'de hedef Kasımpaşa maçı

24.10.2019, 10:01

ekiplerinden 'nin teknik direktörü , "Taraftarımızın bize iç sahada sağladığı motivasyonla maçında kazanmak zorundayız." dedi.

Tuna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 haftalık kaybetmeme serilerinin Medipol Başakşehir karşısında son dakikada yedikleri golle sona erdiğini söyledi.

Takım olarak iyi durumda olduklarını ifade eden Tuna, şöyle konuştu:

"Bu haftaki rakibimiz Kasımpaşa, ligin iyi takımlarından. Ligdeki denge tam anlamıyla oturmuş değil. Bizim avantajlı yönümüz hem hücumda hem savunmada belli bir kompakt yapımızın oluşu. Ligin en az pozisyon veren aynı zamanda ceza sahasında en fazla topla buluşan takımlarından birisiyiz. Ancak daha fazla golle buluşup, daha üst sıralarda olmamız gerekiyordu. Futbol ortalaması olarak ligin çok üzerindeyiz ama orta sıralardayız, lig puan olarak sıkışmış durumda."

Şimdiye kadar istedikleri puanı alamadıklarını dile getiren Tuna, Kasımpaşa maçının çok önemli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Taraftarımızın bize iç sahada sağladığı motivasyonla Kasımpaşa maçında kazanmak zorundayız. Ligin ikinci yarısında kendi stadımızda oynama şansı bulacağız. Takımın hem taraftarımızla o coşkuyu hem orada kendi kültürünü hem takım olgusunu ileriye taşıması hepsi paralel bir bütünlükte ilerleyecek."

AA

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