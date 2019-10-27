Göztepe Kasımpaşa'ya kaybetti

Göztepe'yi deplasmanda 4-1 mağlup eden Kasımpaşa'da Beşiktaş'tan transfer edilen Ricardo Quaresma, bu sezon ilk golünü attı

Süper Lig'de Kasımpaşa'nın deplasmanda Göztepe'yi 4-1 mağlup ettiği müsabakada takımının ikinci golünü kaydeden Ricardo Quaresma, lacivert-beyazlı formayla ilk golünü attı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Haris Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçen Kasımpaşa, devrenin uzatma bölümünde Berkan Emir'in golüne engel olamadı. İlk yarısı 1-1 tamamlanan müsabakada ikinci devrenin başında VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltıda Ricardo Quaresma'nın golüyle 2-1 öne geçen Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ve Yusuf Erdoğan'la 2 gol daha buldu ve müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 2 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılan Kasımpaşa puanını 11'e çıkardı. Bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol birden atan Kasımpaşa, 5. haftada Antalyaspor'u 3-0 mağlup etmişti.

Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından üst üste 2. yenilgisini yaşayan Göztepe ise 9 puanda kaldı.

QUARESMA İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Ricardo Quaresma, Kasımpaşa formasıyla ilk golüne imza attı.

Süper Lig'de son golünü geçen sezon Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçında siyah-beyazlı takım adına kaydeden Portekizli oyuncu, Süper Lig'deki 159. maçında 22. golüne ulaştı.

Sezon başında Bursaspor'dan transfer edilen Yusuf Erdoğan da takımının 4. golünü kaydetti ve Kasımpaşa'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

KEMAL ÖZDEŞ OYUN DIŞINDA KALDI

İlk yarının bitiminde hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ikinci devrede takımın başında yer alamadı.

AA